В эти выходные в рамках проекта Jameson Yard выступят диджеи из «ДК Детка» и немецкие музыканты

В рамках поп-ап проекта Jameson Yard на территории бара «Стрелка» выступят девушки-диджеи из объединения «ДК Детка», Лена Попова и немецкие гастролеры. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

18 июня

18.00 — 23.00

«ДК Детка» и Лена Попова

Вход бесплатный, FC

В пятницу Jameson Yard x Strelka Bar проведет вечер с тотально женским лайн-апом: лучшие девушки-диджеи двух столиц, каждая — с яркой личной историей меломании и непредсказуемым разбросом стилей, от минимала до индитроники, от постпанка до R&B. К музыкальной группировке ДК Детка в лице москвичек Сони Тарасовой, Санты Валентины и Наташи Бай присоединится специальная гостья из Петербурга. Лена Попова — легенда отечественной брейкс-культуры, ставившая виниловые пластинки еще в 90-х, — обещает не ограничивать свое выступление жанрами электро и техно, которые прославили ее в питерском клубе «Тоннель».

19 июня

18.00 — 23.00

Wolf Muller & Niklas Wandt (Live), Aki Aki (DJ Set), DJ Normal 4 (DJ Set)

Билеты в предпродаже 1200 руб.

Билеты на входе 1700 руб.

Jameson Yard x Strelka Bar устраивает лайв Вольфа Мюллера совместно со своим другом-перкуссионистом Никласом Вандтом. На счету пары числится двойной альбом «Instrumentalmusik von der Mitte der World» — изобретательный микс из сэмплов авангардных пластинок, этнических перкуссий и синтезаторов. Во время выступления музыканты используют необычные инструменты — цветочные горшки, детские свистульки и даже собачью миску. В этот вечер за диджей-сеты отвечают еще два музыканта из Германии — Aki Aki и Dj Normal 4.

Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

28 мая в баре «Стрелка» стартовал масштабный событийный поп-ап проект Jameson Yard, он продлится до середины сентября.