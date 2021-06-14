Илон Маск: Tesla вновь начнет принимать оплату биткоинами, но при одном условии

Бизнесмен Илон Маск написал в твиттере, что компания Tesla вернется к приему биткоинов в качестве оплаты электромобилей. Для этого криптовалюта должна стать экологичнее.

«Когда появится подтверждение разумного (примерно 50%) использования майнерами чистой энергии и позитивной тенденции на будущее, Tesla продолжит осуществление операций с использованием биткоинов», — заявил Маск.

Он отметил, что к этому моменту Tesla продала около 10% своих активов. Это подтверждение того, что биткоин «можно легко ликвидировать без изменения рынка».

По информации Coinmarketcap, после этого сообщения стоимость криптовалюты выросла на 10% — до 38 903 долларов. На момент написания этой новости курс биткоина составляет 39 599 долларов.

В феврале Tesla заявила, что вложила в биткоин 1,5 млрд долларов. После этой новости курс криптовалюты впервые превысил отметку в 43 тыс. долларов. В конце марта компания объявила о начале продаж электромобилей за биткоины, что вновь спровоцировало рост стоимости токена. 13 мая бизнесмен приостановил продажу электромобилей за биткоины и обвалил тем самым курс криптовалюты на 17%.