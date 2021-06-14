СК Беларуси объяснил причину ареста россиянки Софьи Сапеги

Арестованная гражданка России Софья Сапега обвиняется в разжигании социальной розни и подозревается в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом на пресс-конференции заявил глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, пишет «Дождь».

«Софья Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступлений, предусмотренного 342-й статьей. Но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 — это разжигание социальной вражды и розни», — сказал Гора.

По словам главы СК, Сапега была администратором телеграм-канала «Черная книга Беларуси». В нем публиковались личные данные силовиков, госслужащих и их родственников. Уголовные дела на девушку были заведены еще осенью, по ним «постоянно шла» оперативная работа.

«Естественно, в поле зрения Софья Сапега находилась, как лицо, возможно причастное к совершению этих преступлений», — добавил Дмитрий Гора.

Софью Сапегу задержали 23 мая – она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Также был задержан ее молодой человек экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Сейчас они находятся в минских СИЗО.

Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включило его в список лиц, причастных к терроризму, что грозит ему длительным тюремным заключением.

Родители Романа попросили канцлера Германии Ангеле Меркель «остановить Лукашенко», прекратить пытки над их сыном и помочь ему выйти на свободу. «Каждый новый день — нет, каждый час — стоит жизни невиновным, в том числе детям», — сказала Наталья Протасевич.