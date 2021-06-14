Лукашенко поручил обучить всех белорусов обращаться со стрелковым оружием

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет обучить все население страны обращаться со стрелковым оружием. Первыми могут стать студенты, пишет телеграм-канал «Sputnik Беларусь».

«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? (…) Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас», — заявил Лукашенко.

Политик также планирует обучить студентов «и прочих» стрелять, собирать и разбирать автомат. По его мнению, это необходимо на случай «тяжелых времен» — чтобы не пришлось «обучаться на поле боя».

Ранее Лукашенко поручил развивать в Беларуси производство стрелкового оружия на случай вооруженного конфликта. Так, по его словам, жители смогут защитить себя и свои семьи, а «кого‑то побеждать» страна не планирует.