РКН потребовал разблокировать видео о дискриминации «Спутника V»

14 июня Роскомнадзор направил администрации Google письмо с требованием снять все наложенные YouTube ограничения на видеоролик о «Спутнике V» депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале «Депутат Слуцкий». Материал, доступ к которому был ограничен администрацией видеохостинга YouTube (принадлежит Google), освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

В письме отмечается, что действия компании Google нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

13 июня YouTube удалил ролик о проблемах продвижения «Спутника V» на мировых рынках. Видео было заблокировано спустя два дня после публикации. По словам Слуцкого, выпуск о «вакционном занавесе» вызвал большой отклик у зрителей, но попал под блокировку видеохостинга без объяснения причины. Депутат также добавил, что подал апелляцию в администрацию YouTube, но ему отказали в восстановлении материала.