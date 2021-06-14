Власти Петербурга вводят новые коронавирусные ограничения

17 июня в Петербурге вступят в силу дополнительные коронавирусные ограничения. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города.
Среди новых мер:
- Запрет на проведение развлекательных мероприятий в заведениях общепита
- Не будут работать фуд-корты, детские комнаты в кафе, ресторанах и торговых центрах, а также объекты развлечения и досуга в ТЦ (запрет не касается аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек и фитнес-центров)
- Запрещается торговля и оказание услуг на «островках» в ТЦ
- Рестораны не смогут работать с 2.00 до 6.00 за исключением обслуживания навынос
- Запрет на продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020
- Максимальная заполняемость кинотеатров уменьшится с 75 до 50%
- Число посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе не должно превышать 3 000 человек
- Посетители всех массовых мероприятий обязаны носить маски (в том числе, на открытом воздухе)
- Отменяется праздник «Бал медалистов» для лучших выпускников
Ограничения были составлены на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Петербургу в связи с ростом числа заболевших. 13 июня в России выявили 14 723 новых случаев, из них 862 случая приходятся на Петербург. Постоянный прирост заболевших наблюдается со 2 июня.
12 июня новые коронавирусные ограничения ввело правительство Москвы. Минимум 30% сотрудников всех офисов должны перейти на удаленку, запрещается работа объектов отдыха и развлечений в парках, зоопарков, фуд-кортов. С 23.00 до 6.00 запрещается работа ресторанов, клубов, баров и караоке и других развлекательных заведений.