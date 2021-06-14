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Власти Петербурга вводят новые коронавирусные ограничения

Виктория Шанина
Сегодня в 9:45

17 июня в Петербурге вступят в силу дополнительные коронавирусные ограничения. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города.

Среди новых мер:


  • Запрет на проведение развлекательных мероприятий в заведениях общепита
  • Не будут работать фуд-корты, детские комнаты в кафе, ресторанах и торговых центрах, а также объекты развлечения и досуга в ТЦ (запрет не касается аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек и фитнес-центров)
  • Запрещается торговля и оказание услуг на «островках» в ТЦ
  • Рестораны не смогут работать с 2.00 до 6.00 за исключением обслуживания навынос
  • Запрет на продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020
  • Максимальная заполняемость кинотеатров уменьшится с 75 до 50%
  • Число посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе не должно превышать 3 000 человек
  • Посетители всех массовых мероприятий обязаны носить маски (в том числе, на открытом воздухе)
  • Отменяется праздник «Бал медалистов» для лучших выпускников

Ограничения были составлены на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Петербургу в связи с ростом числа заболевших. 13 июня в России выявили 14  723 новых случаев, из них 862 случая приходятся на Петербург. Постоянный прирост заболевших наблюдается со 2 июня.

12 июня новые коронавирусные ограничения ввело правительство Москвы. Минимум 30% сотрудников всех офисов должны перейти на удаленку, запрещается работа объектов отдыха и развлечений в парках, зоопарков, фуд-кортов. С 23.00 до 6.00 запрещается работа ресторанов, клубов, баров и караоке и других развлекательных заведений.

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