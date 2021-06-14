Власти Петербурга вводят новые коронавирусные ограничения

17 июня в Петербурге вступят в силу дополнительные коронавирусные ограничения. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города.

Среди новых мер:

Запрет на проведение развлекательных мероприятий в заведениях общепита

Не будут работать фуд-корты, детские комнаты в кафе, ресторанах и торговых центрах, а также объекты развлечения и досуга в ТЦ (запрет не касается аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек и фитнес-центров)

Запрещается торговля и оказание услуг на «островках» в ТЦ

Рестораны не смогут работать с 2.00 до 6.00 за исключением обслуживания навынос

Запрет на продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020

Максимальная заполняемость кинотеатров уменьшится с 75 до 50%

Число посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе не должно превышать 3 000 человек

Посетители всех массовых мероприятий обязаны носить маски (в том числе, на открытом воздухе)

Отменяется праздник «Бал медалистов» для лучших выпускников

Ограничения были составлены на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Петербургу в связи с ростом числа заболевших. 13 июня в России выявили 14 723 новых случаев, из них 862 случая приходятся на Петербург. Постоянный прирост заболевших наблюдается со 2 июня.

12 июня новые коронавирусные ограничения ввело правительство Москвы. Минимум 30% сотрудников всех офисов должны перейти на удаленку, запрещается работа объектов отдыха и развлечений в парках, зоопарков, фуд-кортов. С 23.00 до 6.00 запрещается работа ресторанов, клубов, баров и караоке и других развлекательных заведений.