Аукционный дом Sotheby’s проведет распродажу NFT. На ней продадут самый старый токен в мире

Аукционный дом Sotheby’s проведет распродажу NFT-лотов. На ней продадут 27 невзаимозаменяемых токенов, в том числе самый старый токен в мире. Об этом сообщил Reuters.

Среди выставленных на продажу лотов будет работа цифрового художника Кевина МакКоя «Quantum», созданная в мае 2014 года. Она представляет собой геометрическую анимацию и считается первым известным NFT.

Также на торгах продадут арт-работу «Создание моей метавселенной» Серва Аттафуа. Она появилась в 2021 году. Помимо того, в перечне лотов — пиксельное изображение «Cryptopunk #7523», датированное 2017 годом.

Sotheby’s надеется привлечь к аукциону как традиционных коллекционеров искусства, так и криптоэнтузиастов. Распродажа пройдет онлайн с 3 по 10 июня 2021 года. Стартовая цена произведений составит 100 долларов.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продать самые различные лоты: например, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты, фильмы и статьи.