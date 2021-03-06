Глава Twitter выставил свой первый твит на продажу как NFT-токен. Цена достигла 500 тыс. долларов

В своем первом твите Дорси написал следующее: «Просто настраиваю свой твиттер». Сообщение было отправлено 15 лет назад — 21 марта 2006 года.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси превратил свой первый твит в невзаимозаменяемый токен (NFT) и выставил его на криптоаукцион. Спустя чуть больше часа стоимость лота превысила 100 тыс. долларов, а к моменту написания заметки (10 часов после начала торгов) — достигла 500 тыс. долларов.

Твит продается на платформе Valuables. В ответах на часто задаваемые вопросы к ней говорится, что победитель аукциона получит «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором». «По сути — автограф», — поясняют в The Verge. Сам пост Дорси 2006 года останется доступен в твиттере.

NFT-токен — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

Популярность NFT-токенов стала расти в 2021 году. В феврале художник Крис Торрес продал гифку Nyan Cat за 500 тыс. долларов, в марте певица Граймс получила за свою коллекцию цифрового искусства 6 млн долларов. В том же месяце картину Бэнкси купили за 95 тыс. долларов, а потом сожгли в прямом эфире, чтобы превратить NFT-токен.