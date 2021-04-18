A$AP Rocky устроит распродажу NFT. В коллекции представлен отрывок песни «Sandman»

На торгах можно будет приобрести тестовый автомобиль, который использовался как декорация во время тура «Injured Generation». Еще один лот — посещение студии для прослушивания нового альбома артиста. Кроме того, на продажу будет выставлен отрывок песни «Sandman». Музыкант исполнил ее впервые в январе, в день памяти участника A$AP Mob Стивена Родригеса, известного как A$AP Yams.

Американский рэпер A$AP Rocky анонсировал свою первую распродажу коллекции NFT. Об этом сообщает Hypebeast.

Продюсерами «Sandman» выступили Kelvin Krash и Clams Casino. Со вторым Роки сотрудничал во время записи своего первого микстейпа и дебютного альбома.

Распродажа невзаимозаменяемых токенов от рэпера пройдет 21 апреля на платформе Nifty Gateway.

Ранее на этой же площадке провел распродажу The Weeknd. Он заработал 2 млн долларов, и 490 тыс. из этой суммы пришлось на неизданную песню «The Source».