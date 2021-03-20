Художница продала цифровую модель дома за 500 тысяч долларов через NFT

Ким предложила невзаимозаменяемый токен (NFT) дома, в котором могут жить только виртуальные персонажи. Покупатель отдал за него 288 единиц криптовалюты Ethereum, что превышает 520 тыс. долларов.

Художница из Канады Криста Ким первой в мире продала цифровую модель дома. Об этом сообщает Futurism.

Объект, получивший название Mars House был создан художницей, когда она сидела на карантине во время первой волны пандемии коронавируса. Минималистичная постройка с прозрачными стенами и мебелью помещена в декорации Марса.

«Я на самом деле предвижу, что мы будем жить в дополненной реальности в скором времени», — прокомментировала свою работу Ким.

Невзаимозаменяемый токен — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск захотел продать NFT песни, которую он посвятил NFT. Трек решил купить художник Майк Винкельманн, известный как Beeple, который недавно продал NFT своей работы за рекордные 69 млн долларов. Он предложил Маску те же 69 млн, но тот попросил 420 млн единиц криптовалюты Dogecoin, то есть всего 24 млн долларов. В итоге миллиардер отказался от продажи.

В начале месяца на платформе Cent выставил свой лот генеральный директор Twitter Джек Дорси. Он превратил в невзаимозаменяемый токен свой первый твит, стоимость которого всего через час превысила 100 тыс. долларов и в итоге достигла 2,5 млн.