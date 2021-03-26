The New York Times продала свою колонку на аукционе в качестве NFT. Ее купили за 570 тысяч долларов

Автор американского издания The New York Times Кевин Рус продал свою колонку в качестве NFT — невзаимозаменяемого токена. Ее стоимость составила 570 тысяч долларов. Об этом издание сообщило на сайте.

Рус опубликовал материал под названием «Купите эту колонку на блокчейне!», в нем он описал все этапы продажи статьи на аукционе Foundation. Именно на этих торгах была продана в феврале гифка «Nyan Cat».

Колумнист рассказал, что для создания NFT ему пришлось заплатить. Он не назвал точной суммы, но отметил, что услуга формирования токена в данный момент стоит порядка 50 долларов, хотя может и превышать 100 долларов.

Изначальная цена колонки Руса составляла около 850 долларов. В итоге статью купили значительно дороже. Все вырученные деньги журналист намерен перевести в благотворительный фонд, основанный издателем The New York Times.

Автор отметил, что, как правило, продавцы NFT добавляют к цифровой покупке некий физический бонус — им могут стать билеты на концерт или виниловая пластинка. Новый владелец NFT на колонку получит в качестве подарка личное голосовое сообщение от журналиста Майкла Барбаро.

«NFT может оказаться преходящей причудой, которая питает спекулятивный пузырь, <…> и ваши инвестиции могут оказаться бесполезными. Но если они останутся, NFT может изменить способ создания, потребления и торговли цифровыми товарами», — написал Рус.