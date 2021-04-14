Режиссер Кевин Смит продаст хоррор «Здесь был Киллрой» в виде NFT. Покупатель получит права на фильм

Покупатель получит права на дистрибуцию хоррора в кинотеатрах, на стриминговых сервисах или любых других платформах. По словам Смита, продажа картины как NFT видится ему новым способом рассказать аудиторию.

Режиссер Кевин Смит намерен продать свой новый фильм «Здесь был Киллрой» в форме NFT (невзаимозаменяемого токена). Об этом сообщил Deadline.

«В 1994 году мы привезли „Клерков“ на „Сандэнс“ и продали их. Продажа „Киллроя“ как NFT очень похожа: кто бы ни купил его, он сможет выбрать монитизировать картину традиционным способом или просто обладать фильмом, который никто никогда не увидит, кроме него», — рассказал режиссер.

Смит отметил, что рассчитывает привлечь финансирование путем продажи NFT. «Если это сработает, у нас внезапно появится новая сцена, на которой я и другие, более талантливые художники смогут рассказывать наши истории», — отметил кинематографист.

Съемки хоррор-антологии «Здесь был Киллрой» завершились в 2018 году. Однако фильм так и не был показан широкой публике. Когда он будет представлен в виде токена, пока также неизвестно.

Ранее стало известно, что музей Эрмитаж проведет первую NFT-выставку. Тем временем аукционы активно продают NFT-лоты: недавно с молотка ушли картина, созданная роботом Софией, и коллаж художника Майка Винкельмана, известного как Beeple.

Кроме того, сооснователь Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в виде невзаимозаменяемого токена. Канадская художница Криста Ким выручила более 520 тыс. долларов за цифровую модель дома, в котором могут жить только виртуальные персонажи. А музыкант The Weeknd заработал 2 млн долларов за песню.

NFT, или невзаимозаменяемый токен, — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.