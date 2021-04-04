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Компания Jacob & Co. выпустила первые часы как NFT

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:23

Компания Jacob & Co. выпустила первые в мире часы как NFT. Об этом сообщает Hypebeast.

В невазимозаменяемый токен вписаны имена создателя и владельца, а также доказательства подлинности. Модель, разработанная совместно с ArtGrails, основана на часах Epic SF24, предназначенных для путешественников. В оригинальной версии часов перечисляются названия 24 городов мира, но в этой они показывают названия 10 криптовалют.

Стартовая цена на аукционах составит 1000 долларов. Генеральный директор Jacob & Co. Бенджамин Арабов надеется, что его компания станет первым люксовым брендом, который запустит успешную NFT-линейку и проложит дорогу другим фирмам.

Ранее автор американского издания The New York Times Кевин Рус продал свою колонку как уникальный токен, стоимость которого составила 570 тысяч долларов. Журналист выпустил материал под названием «Купите эту колонку на блокчейне!», и в нем он описал все этапы продажи статьи на аукционе Foundation.

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