Видео, где Чарли кусает брата за палец, выставят на NFT-аукционе. А потом навсегда удалят из ютьюба

Поиск покупателя NFT-токена начнется 22 мая. В названии видео появилось дополнение: «23 мая этот ролик удалят из ютьюба». На момент написания заметки его посмотрели больше 880 млн раз.

Видео «Чарли опять укусил меня за палец!» выставят на NFT-аукционе в день, когда популярному ролику исполнится 14 лет. Но есть одна особенность: по окончанию аукциона оригинал записи удалят из ютьюба. Об этом пишет The Verge.

В отличие от других NFT-токенов, оригиналы которых оставались на своих площадках, видео про Чарли действительно окажется в руках только одного человека. Однако его копии все же останутся в интернете.

В начале мая герой мема «Очень накуренный парень» раскрыл свою личность спустя почти десятилетие славы в интернете и заявил, что картинка в скором времени будет выпущена в виде невзаимозаменямого токена (NFT).

Зои Рот, более известная как героиня мема «Девочка-катастрофа», продала копию фотографии как NFT-токен за 180 эфиров. На момент заключения сделки они равнялись почти 500 тыс. долларов.