NFT картины Микеланджело «Мадонна Дони» продали за 170 тысяч долларов

Покупателем, по информации Corriere della Sera , стала жительница Рима. Ее имя не раскрывается, но известно, что она супруга известного коллекционера — NFT работы Микеланджело станет подарком ему на 60-летний юбилей.

Один из старейших музеев мира — флорентийская Галерея Уффици — выпустила NFT картины Микеланджело «Мадонна Дони» и продала его за 170 тыс. долларов. Об этом сообщил Artnet.

Цифровое факсимиле создала итальянская компания Cinello — она получит половину выручки от продажи невзаимозаменяемого токена полотна. В дальнейшем музей рассчитывает подготовить NFT и других живописных произведений из своего собрания.

«В среднесрочной перспективе [продажи NFT] смогут внести вклад в финансирование музея сопоставимый с доходами от ресторанного бизнеса. Это не изменения направления с точки зрения доходов, это дополнительный доход. Но создание такого рынка — дело не быстрое», — прокомментировал директор галереи Эйке Шмидт.

В ближайшее время Галерея Уффици выставит на торги NFT таких художественных шедевров как «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли, «Мадонна Грандука» Рафаэля Санти, «Вакх» Микеланджело Меризи да Караваджо и «Венера Урбинская» Тициана Вечеллио.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продать не только картины, но и самые различные лоты, например, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты, фильмы и статьи.