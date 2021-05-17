перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
РКН не заблокирует Twitter, твит Маска уронил биткоин и другие новости дня 20:30 Дайджест
NFT картины Микеланджело «Мадонна Дони» продали за 170 тысяч долларов 20:23
Корейский диджей Пегги Гу выступит на фестивале Present Perfect в Петербурге 19:14
«Новой Голландии» — 10 лет: юбилей отметят музыкальными фестивалями, постановками и вечеринками 18:47
WarnerMedia и Discovery объявили о слиянии. Частью объединения станет сервис HBO Max 18:42
BarStrelka/Instagram Бар «Стрелка» запустит поп-арт-проект с масштабной событийной программой
Бар «Стрелка» запустит поп-арт-проект с масштабной событийной программой 17:56
Эксперты предупредили о росте звонков от мошенников, представляющихся силовиками 17:50
InLiberty начинает набор в онлайн-школу, на курс об устройстве современного государства 17:19
Роскомнадзор не будет блокировать Twitter 17:13
У Минсельхоза полуголые девушки с масками коров вышли на акцию в защиту животных 17:03
Видео, где Чарли кусает брата за палец, выставят на NFT-аукционе. А потом навсегда удалят из ютьюба 16:51
Юлия Щербакова/Facebook В Москве мундепа задержали из‑за акции в поддержку Навального. Она сказала, что не участвовала в ней
В Москве мундепа задержали из‑за акции в поддержку Навального. Она сказала, что не участвовала в ней 16:29
Начался гастрономический фестиваль «Новые имена». В меню: сеты от только открывшихся ресторанов 16:17
ФАС оштрафует «Почту России» за надбавки к посылкам в труднодоступные регионы 15:58
Ирина Безрукова рассказала о домогательствах режиссера, с которыми она столкнулась в 25 лет 15:35
ВОЗ: работа более 55 часов в неделю приводит к сотням тысяч смертей ежегодно 15:30
Власти Москвы сорвали выставку к 100-летию академика Сахарова 15:25
пресс-служба Catch Your Wave Певица Ella поселилась в отеле «Рихтер» и начала творить в музыкальной резиденции Catch Your Wave
Певица Ella поселилась в отеле «Рихтер» и начала творить в музыкальной резиденции Catch Your Wave 14:44
Школьник из Москвы заявил о планах устроить стрельбу. Силовики нашли у него автомат и револьвер 13:26
«ВандаВижен» получил сразу четыре награды MTV Movie & TV Awards 2021 12:45
Отключить рекламу

NFT картины Микеланджело «Мадонна Дони» продали за 170 тысяч долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:23

Один из старейших музеев мира — флорентийская Галерея Уффици — выпустила NFT картины Микеланджело «Мадонна Дони» и продала его за 170 тыс. долларов. Об этом сообщил Artnet.

Покупателем, по информации Corriere della Sera, стала жительница Рима. Ее имя не раскрывается, но известно, что она супруга известного коллекционера — NFT работы Микеланджело станет подарком ему на 60-летний юбилей.

Цифровое факсимиле создала итальянская компания Cinello — она получит половину выручки от продажи невзаимозаменяемого токена полотна. В дальнейшем музей рассчитывает подготовить NFT и других живописных произведений из своего собрания.

«В среднесрочной перспективе [продажи NFT] смогут внести вклад в финансирование музея сопоставимый с доходами от ресторанного бизнеса. Это не изменения направления с точки зрения доходов, это дополнительный доход. Но создание такого рынка — дело не быстрое», — прокомментировал директор галереи Эйке Шмидт.

В ближайшее время Галерея Уффици выставит на торги NFT таких художественных шедевров как «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли, «Мадонна Грандука» Рафаэля Санти, «Вакх» Микеланджело Меризи да Караваджо и «Венера Урбинская» Тициана Вечеллио.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продать не только картины, но и самые различные лоты, например, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты, фильмы и статьи.

События недели на afisha.ru
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить