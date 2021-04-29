Последняя фотосессия Курта Кобейна будет продана в виде NFT

Фотограф Джесси Фроман выставил на криптоаукцион более 100 снимков фронтмена Nirvana Курта Кобейна, сделанных в июле 1993 года, менее чем за год до его смерти. Коллекция представлена на сайте, созданном Форманом для аукциона.

Торги начнутся 3 мая и продлятся до 7 мая, стартовая цена лота 27,27 ETH (74,5 тыс. долларов или 5,5 млн рублей). В дополнение к 104 снимкам их обладатель получит собственную фотосессию от Джесси Фромана.