Клип рэпера MF Doom продадут как NFT. Вырученные средства пойдут его детям

Речь идет об альтернативной версии видео на песню «Dead Bent». Ее снял Адам Бала Лаф в то же время, когда была сделана конечная версия ролика. Он снимал на 16-милиметровую чернобелую пленку Kodak 7231 Plus-X. Лаф утверждает, что клип видел только он и специалист по цветокоррекции.

Аукцион начнется 28 апреля, стратовая цена лота — 99 единиц криптовалюты Ether (примерно 260 тыс. долларов). Половина выручки от продажи NFT пойдут детям MF Doom.

О смерти рэпера стало известно в ночь на 1 января 2021 года, несмотря на то, что музыканта не стало 31 октября. Дэниел Думилей родился в Лондоне, но еще в детстве переехал в Нью-Йорк. Подростком выступал в хип-хоп-группе KMD, которую основал с младшим братом DJ Subroc. В 1993 году брата насмерть сбила машина, после чего рэпер на несколько лет ушел из музыки, став, как он позже заявил, «почти бездомным», «гуляя по улицам Манхэттена, ночуя на скамейках».