перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Минске арестовали россиянина, Борис Джонсон тайно женился и другие новости дня 18:28 Дайджест
rollsroycecars/Instagram Бейонсе и Jay-Z, возможно, купили самый дорогой автомобиль в мире. Это Rolls-Royce за 2 млрд рублей
Бейонсе и Jay-Z, возможно, купили самый дорогой автомобиль в мире. Это Rolls-Royce за 2 млрд рублей 17:07
НАСА опубликовало новый снимок центра Млечного Пути. Он собран из 370 кадров 16:36
В Париже опубликовали письма Антуана де Сент-Экзюпери, посвященные его музе 16:19
Лучше посмотреть: пользователи вспомнили случаи, когда книги оказались хуже снятых по ним фильмам 16:12
«Белавиа» не планирует отправлять рейсы в Крым, пока Беларусь не признает его российским 14:50
Rasul70/Wikimedia Commons Глава Минкульта вместе с Рамзаном Кадыровым снимут документалку о достопримечательностях Чечни
Глава Минкульта вместе с Рамзаном Кадыровым снимут документалку о достопримечательностях Чечни 13:44
Instagram добавил в аккаунт канала RT пометку о контроле российскими властями 13:37
Александр Пелевин получил премию «Национальный бестселлер» за книгу «Покров-17» 12:44
В Минске арестовали 20-летнего россиянина за организацию протестов. Он озвучивал ролики оппозиции 12:43
В России выявили 9694 новых случая коронавируса 11:35
Чиновников в Туркменистане обязали обрить головы в знак траура по умершему отцу президента 11:15
jamesgunn/Instagram Джеймс Ганн показал кадр из сиквела «Отряда самоубийц». На нем видно Идриса Эльбу в роли Бладспорта
Джеймс Ганн показал кадр из сиквела «Отряда самоубийц». На нем видно Идриса Эльбу в роли Бладспорта 10:34
Собянин: рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с сезонным обострением и майскими праздниками 10:05
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился в Лондоне 9:21
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов 8:40
Россия перечислит Беларуси 500 млн долларов Вчера в 20:26
В РПЦ предложили наделить эмбрионы правами человека на законодательном уровне Вчера в 19:59
Selamat Made/Flickr Индонезия отправит госслужащих на удаленку на Бали, чтобы поддержать туризм на острове
Индонезия отправит госслужащих на удаленку на Бали, чтобы поддержать туризм на острове Вчера в 19:02
Триллионные долги россиян, пятичасовая встреча Путина и Лукашенко и другие новости дня Вчера в 18:37 Дайджест
Отключить рекламу
Дайджест

В Минске арестовали россиянина, Борис Джонсон тайно женился и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:28

В Минске арестовали 20-летнего россиянина Егора Дудникова за организацию протестов. Он озвучивал ролики для белорусской оппозиции, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что компания не будет совершать рейсы в Крым, пока Беларусь не признает его российским. В связи с полетами на полуостров, по его мнению, могут возникнуть коммерческие вопросы.

Instagram добавил в аккаунт канала RT пометку о том, что издание контролируется российским государством. Причиной появления таких подписей может стать информация о владельцах, управляющих и источниках финансирования СМИ.

Глава Минкульта снимет документалку о достопримечательностях Чечни вместе с Рамзаном Кадыровым. В республике располагается более 1000 объектов культурного наследия, а некоторые из них официально датируются IX–X веками.

НАСА показало новый снимок центра Млечного Пути. Его собрали из 370 кадров, которые были получены в ходе исследований за последние 20 лет.

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов. Матч прошел со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Кай Хаверц.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился в Лондоне на Кэрри Саймондс. Свадьба прошла в римско-католическом Вестминстерском соборе в узком кругу семьи и друзей.

Александр Пелевин получил премию «Национальный бестселлер» за книгу «Покров-17». Писатель получит 600 тыс. рублей, а другие финалисты — по 60 тыс.

Джеймс Ганн показал кадр из сиквела «Отряда самоубийц». На нем видно Идриса Эльбу в роли Бладспорта, а Питера Капалди — в образе Мыслителя.

Бейонсе и Jay Z, вероятно, купили Rolls-Royce за 2 млрд рублей. Это самый дорогой автомобиль в мире.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минкультуры
NASA
Люди
Борис Джонсон
Рамзан Кадыров
Игорь Чергинец
Александр Пелевин
Джеймс Ганн
Идрис Эльба
Питер Капалди
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить