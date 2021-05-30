В Минске арестовали россиянина, Борис Джонсон тайно женился и другие новости дня

В Минске арестовали 20-летнего россиянина Егора Дудникова за организацию протестов. Он озвучивал ролики для белорусской оппозиции, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что компания не будет совершать рейсы в Крым, пока Беларусь не признает его российским. В связи с полетами на полуостров, по его мнению, могут возникнуть коммерческие вопросы.

Instagram добавил в аккаунт канала RT пометку о том, что издание контролируется российским государством. Причиной появления таких подписей может стать информация о владельцах, управляющих и источниках финансирования СМИ.

Глава Минкульта снимет документалку о достопримечательностях Чечни вместе с Рамзаном Кадыровым. В республике располагается более 1000 объектов культурного наследия, а некоторые из них официально датируются IX–X веками.

НАСА показало новый снимок центра Млечного Пути. Его собрали из 370 кадров, которые были получены в ходе исследований за последние 20 лет.

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов. Матч прошел со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Кай Хаверц.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился в Лондоне на Кэрри Саймондс. Свадьба прошла в римско-католическом Вестминстерском соборе в узком кругу семьи и друзей.

Александр Пелевин получил премию «Национальный бестселлер» за книгу «Покров-17». Писатель получит 600 тыс. рублей, а другие финалисты — по 60 тыс.

Джеймс Ганн показал кадр из сиквела «Отряда самоубийц». На нем видно Идриса Эльбу в роли Бладспорта, а Питера Капалди — в образе Мыслителя.

Бейонсе и Jay Z, вероятно, купили Rolls-Royce за 2 млрд рублей. Это самый дорогой автомобиль в мире.