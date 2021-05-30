Джеймс Ганн показал кадр из сиквела «Отряда самоубийц». На нем видно Идриса Эльбу в роли Бладспорта

Режиссер Джеймс Ганн опубликовал в инстаграме кадр из второй части «Отряда самоубийц», который появиться в кинотеатрах США и HBO Max 6 августа.

На снимке видно Идриса Эльбу в образе Бладспорта и Мыслителя в исполнении Питера Капальди. Давид Дастмалчян предстанет Человеком-в-Горошек, а Даниэла Мелшиор сыграет Крысолова.