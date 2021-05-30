Бейонсе и Jay-Z, возможно, купили самый дорогой автомобиль в мире. Это Rolls-Royce за 2 млрд рублей

Супружеская пара Бейонсе и Jay-Z, возможно, заказала у Rolls-Royce модель за 28 млн долларов (2 млрд рублей) и стала обладательницей самого дорогого автомобиля в мире. В самой компании это информацию не подтвердили, но назвали новый заказ их «самым амбициозным проектом». Об этом пишет The Telegraph.

Кабриолет Rolls-Royce Boat Tail презентовали на этой неделе. Модель создана для средиземноморских проселочных дорог Лазурного берега во Франции, где часто замечали артистов. Производитель заявляет, что владельцы автомобиля смогут пить вино на открытом воздухе — Boat Tail оснащен двухкамерным холодильником, который «быстро охладит до 6 градусов любимые у клиентов напитки от Armand de Brignac». Этим брендом владеет Jay-Z.