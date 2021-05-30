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В Минске арестовали 20-летнего россиянина за организацию протестов. Он озвучивал ролики оппозиции

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:43

В Беларуси 20-летнего россиянина Егора Дудникова задержали и поместили в СИЗО КГБ. Его мать Юлия рассказала «Весне», что он подозревается в организации протестов в Минске и может получить до трех лет лишения свободы.

Его обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий». Причем близкие Дудникова уверяют, что в протестах он не участвовал, а занимался озвучкой роликов для белорусской оппозиции. Каких именно, пока неизвестно. В его съемной квартире провели обыск и изъяли только микрофон.

Адвокат Егора Антон Гашинский сказал, что с момента задержания 5 мая ему не дают организовать встречу с задержанным. В этом же СИЗО КГБ находится задержанный экс-главред Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. «Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвез оппозиционера. Он чисто технический работник, занимался озвучкой роликов, которые делала оппозиция после августовских протестов 2020 года», — пояснил защитник.

Гашинский заявил, что Дудников уже дал признательные показания. Мать обвиняемого Юлия Дудникова при этом отметила, что ее сын мог «наговорить лишнего» из‑за давления в СИЗО.

В Беларусь Егор Дудников переехал к девушке и жил в Минске около года. Молодой человек снимал квартиру и «зарабатывал на жизнь на разных работах» — грузчиком, редактором, а позже стал озвучивать игры и видео. Мать Егора рассказала, что арестовали парня, когда он возвращался домой после встречи с девушкой. Он подходил к дому и пообещал перезвонить, но после этого пропал из сети.

«Это мальчишка, который приехал в Минск, для того чтобы строить отношения с девушкой. У него любовь и романтические отношения. И то, что сейчас происходит, по сути, может перечеркнуть его всю дальнейшую жизнь. Он влюбленный 20-летний мальчишка, но никак не организатор, не подготовитель восстаний», — добавила Юлия Дудникова.

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