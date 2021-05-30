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«Белавиа» не планирует отправлять рейсы в Крым, пока Беларусь не признает его российским

Виктория Шанина
Сегодня в 14:50

Национальная белорусская авиакомпания «Белавиа» не будет совершать рейсы в Крым, пока правительство страны официально не признает полуостров российским. Об этом рассказал глава авиаперевозчика Игорь Чергинец в эфире ютьюб-канала «Соловьев Live».

«Наверное, не надо скрывать, должно быть политическое признание Крыма как [часть] российского государства <…> Будет политическое решение — будем смотреть», — заявил Чергинец.

По словам главы «Белавиа», в связи с полетами в Крым могут возникнуть коммерческие вопросы. Разрешение на рейсы в Сочи и Краснодар власти также не дают, а «белорусы хотят на море». Причины такого решения не называются.

Кроме того, для экономики компании, отметил Чергинец, было бы выгодно увеличить количество рейсов в Москву и Петербург. До пандемии самолеты летали в Москву 11 раз в день, а сейчас — 6 раз в неделю. Что касается Петербурга, рейсы сократились с пяти раз в день до одного в неделю.

Накануне состоялись пятичасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В их планах было обсудить взаимную интеграцию в рамках Союзного государства и запуск первого энергоблока БелАЭС. Лукашенко также отметил, что привез документы, которые поясняют ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске.

По итогам встречи главы государств поручили Минтрансами своих стран организовать воздушное сообщение «с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России». Также было согласовано открытие новых рейсов «Белавиа» в российские города.

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