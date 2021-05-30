Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился в Лондоне

Как пишет CNN , «тайная свадьба» прошла в римско-католическом Вестминстерском соборе в узком кругу семьи и друзей. По информации The Sun, о свадьбе 56-летнего Джонсона и 33-летней Саймондс не знали даже подчиненные. Министр по делам детей и семьи поздравила пару у себя в твиттере.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно поженился на Кэрри Саймондс в Лондоне. Об этом передает Associated Press .

На церемонии также присутствовал их годовалый сын Уилфред. В связи с противовирусными мерами в Великобритании на свадьбах могут присутствовать максимум 30 человек.

Брак будет первым для Саймондса и третьим для Джонсона. У него есть как минимум пять других детей от предыдущих отношений. Пара объявила о помолвке в феврале 2020 года.