Александр Пелевин получил премию «Национальный бестселлер» за книгу «Покров-17»

В Доме актера в Петербурге прошла церемония награждения литературной премии «Национальный бестселлер» 2021 года. Победителем стал писатель Александр Пелевин с книгой «Покров-17», пишет ТАСС.

Результаты объявил председатель жюри руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), член правления Союза писателей России Григорий Ивлиев. Его голос стал решающим, так как голоса других членов жюри разделились поровну. Ивлиев отметил, что за всю историю премии такая ситуация сложилась впервые.

«В „Покрове-17“ очень сильные и современные образы, показывается некий мир, который может быть совершенно иным, чем мы привыкли. Иным в силу нашего неосторожного обращения с новейшими технологическими достижениями, обращением с оружием, мир, в котором мы не все понимаем. Как сейчас с появлением пандемии нам тоже пришлось жить в иной реальности, носить маски, следить за своим поведением и обеспечивать безопасность своим близким», — сказал Григорий Ивлиев.

Также в финал конкурса прошли Михаил Гиголашвили с произведением о Грузии «Кока», Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари»), Мршавко Штапич («Плейлист волонтера»), Иван Шипнигов («Стрим») и Даниэль Орлов («Время рискованного земледелия»).

Пелевин получит премию в размере 600 тыс. рублей. Другие номинанты, прошедшие в финал, получат по 60 тыс. рублей.

Книга Александра Пелевина «Покров-17» также вошла в лонг-лист премии «Большая книга». На основании списка, в который попало 41 произведение, жюри сформирует список финалистов, который будет объявлен в начале июня на «Литературном обеде».