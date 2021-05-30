перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Глава Минкульта вместе с Рамзаном Кадыровым снимут документалку о достопримечательностях Чечни 13:44
Instagram добавил в аккаунт канала RT пометку о контроле российскими властями 13:37
Александр Пелевин получил премию «Национальный бестселлер» за книгу «Покров-17» 12:44
В Минске арестовали 20-летнего россиянина за организацию протестов. Он озвучивал ролики оппозиции 12:43
В России выявили 9694 новых случая коронавируса 11:35
Чиновников в Туркменистане обязали обрить головы в знак траура по умершему отцу президента 11:15
jamesgunn/Instagram Джеймс Ганн показал кадр из сиквела «Отряда самоубийц». На нем видно Идриса Эльбу в роли Бладспорта
Джеймс Ганн показал кадр из сиквела «Отряда самоубийц». На нем видно Идриса Эльбу в роли Бладспорта 10:34
Собянин: рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с сезонным обострением и майскими праздниками 10:05
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился в Лондоне 9:21
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов 8:40
Россия перечислит Беларуси 500 млн долларов Вчера в 20:26
В РПЦ предложили наделить эмбрионы правами человека на законодательном уровне Вчера в 19:59
Selamat Made/Flickr Индонезия отправит госслужащих на удаленку на Бали, чтобы поддержать туризм на острове
Индонезия отправит госслужащих на удаленку на Бали, чтобы поддержать туризм на острове Вчера в 19:02
Триллионные долги россиян, пятичасовая встреча Путина и Лукашенко и другие новости дня Вчера в 18:37 Дайджест
«Приключения Паддингтона-2» потеряли звание лучшего фильма в истории из‑за одного негативного отзыва Вчера в 17:01
HBO выпустил первый трейлер нового поколения «Сплетницы» Вчера в 16:53
В Петербурге задержали мужчину, который пытался вывезти украшения на 4 млн рублей под видом тортов Вчера в 16:05
imanzhann/Instagram Скриптонит записал трек с сэмплом самого себя
Скриптонит записал трек с сэмплом самого себя Вчера в 16:04
В Москве открылся новый железнодорожный вокзал Восточный Вчера в 15:14
Стивен Сигал вступил в «Справедливую Россию» и разработал первый законопроект об экологии Вчера в 15:11
Отключить рекламу

Глава Минкульта вместе с Рамзаном Кадыровым снимут документалку о достопримечательностях Чечни

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:44

Министр культуры Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров станут соавторами документального фильма об объектах культурного наследия республики, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства.

«К сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе. Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма», — сказала Любимова.

Кадыров подчеркнул, что процесс восстановления древних зданий и сооружений на территории Чечни продолжается, в том числе при поддержке Минкультуры. По словам министра культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааева, в Чечне располагаются более 1000 объектов культурного наследия. Некоторые из них официально датируются IX–X веками.

До назначения министром культуры Ольга Любимова занималась журналистикой — она участвовала в создании более 80 документальных фильмов, в том числе снятых для федеральных каналов. Она написала сценарии к документальным фильмам «Путь патриарха», «Столыпин. Выстрел в Россию. XX век», «Чужая земля» и «Война и мифы».

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минкультуры
ИТАР-ТАСС
Люди
Рамзан Кадыров
Ольга Любимова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить