Глава Минкульта вместе с Рамзаном Кадыровым снимут документалку о достопримечательностях Чечни

Министр культуры Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров станут соавторами документального фильма об объектах культурного наследия республики, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства.

«К сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе. Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма», — сказала Любимова.

Кадыров подчеркнул, что процесс восстановления древних зданий и сооружений на территории Чечни продолжается, в том числе при поддержке Минкультуры. По словам министра культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааева, в Чечне располагаются более 1000 объектов культурного наследия. Некоторые из них официально датируются IX–X веками.

До назначения министром культуры Ольга Любимова занималась журналистикой — она участвовала в создании более 80 документальных фильмов, в том числе снятых для федеральных каналов. Она написала сценарии к документальным фильмам «Путь патриарха», «Столыпин. Выстрел в Россию. XX век», «Чужая земля» и «Война и мифы».