НАСА опубликовало новый снимок центра Млечного Пути. Он собран из 370 кадров

Космическое агентство НАСА показало новый снимок галактического центра Млечного Пути. Ученые составили его из 370 кадров, которые были сделаны за последние 20 лет.

«Нити перегретого газа и магнитных полей плетут гобелен энергии <…> изображение этого космического шедевра было получено с помощью гигантской мозаики данных, полученных с рентгеновской обсерватории НАСА Чандра и радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке», — сообщается на сайте агентства.

Подробное изучение этих нитей позволяет получить больше информации о о галактических космических погодных явлениях. Изменение погоды вызвано нестабильными процессами, такими как взрывы сверхновых, приближение звезды, излучающих горячий газ, а также выбросы различных веществ из регионов вблизи радиоисточника Стрельца A* и сверхмассивной черной дыры нашей Галактики.