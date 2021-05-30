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НАСА опубликовало новый снимок центра Млечного Пути. Он собран из 370 кадров

Виктория Шанина
Сегодня в 16:36

Космическое агентство НАСА показало новый снимок галактического центра Млечного Пути. Ученые составили его из 370 кадров, которые были сделаны за последние 20 лет.

«Нити перегретого газа и магнитных полей плетут гобелен энергии <…> изображение этого космического шедевра было получено с помощью гигантской мозаики данных, полученных с рентгеновской обсерватории НАСА Чандра и радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке», — сообщается на сайте агентства.

Подробное изучение этих нитей позволяет получить больше информации о о галактических космических погодных явлениях. Изменение погоды вызвано нестабильными процессами, такими как взрывы сверхновых, приближение звезды, излучающих горячий газ, а также выбросы различных веществ из регионов вблизи радиоисточника Стрельца A* и сверхмассивной черной дыры нашей Галактики.

© НАСА

В 2019 году ученые показали первый снимок тени черной дыры. «Афиша Daily» рассказала, почему это фото необходимо для дальнейших исследований и что нужно знать о кадрах, появившихся раньше.

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