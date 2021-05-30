«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Челси» второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. На стадионе «Драгау» в португальском Порту лондонцы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

А вот и главный момент первого тайма 🤩 Хавертц ушел от защиты, обыграл Эдерсона и вывел «Челси» вперед 💙 У «Сити» еще целых 45 минут на спасение. pic.twitter.com/drpq76fXSQ

«Манчестер Сити» больше владел мячом, но чаще пропускал опасные контратаки. В один из таких моментов «Челси» открыл счет.

В прошлый раз «Челси» становился чемпионом в 2012 году в Мюнхене, а для «Манчестер Сити» это первый финал кубка УЕФА. Для назначенного в январе главного тренера Томаса Тухеля это первая победа на Лиге чемпионов.

«Челси» еще предстоит сыграть в Суперкубке УЕФА с победителем Лиги Европы — испанским «Вильярреалом». Матч состоится 11 августа в ирландском Белфасте.