«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Челси» второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. На стадионе «Драгау» в португальском Порту лондонцы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
Единственный гол на 42-минуте забил немецкий полузащитник Кай Хаверц с паса Мейсона Маунта.
«Манчестер Сити» больше владел мячом, но чаще пропускал опасные контратаки. В один из таких моментов «Челси» открыл счет.
В прошлый раз «Челси» становился чемпионом в 2012 году в Мюнхене, а для «Манчестер Сити» это первый финал кубка УЕФА. Для назначенного в январе главного тренера Томаса Тухеля это первая победа на Лиге чемпионов.
«Челси» еще предстоит сыграть в Суперкубке УЕФА с победителем Лиги Европы — испанским «Вильярреалом». Матч состоится 11 августа в ирландском Белфасте.