Instagram добавил в аккаунт канала RT пометку о контроле российскими властями

В инстаграм-аккаунте телеканала Russia Today появилась пометка «Это издание контролируется государством России». Такая подпись в описании профиля и над всеми постами страницы, обратила внимание «Планерка».

Соцсеть отмечает: «в Instagram считают, что издатель может находиться под частичным или полным редакционным контролем властей». Для выявления государственный СМИ компания проводит исследования, в которых учитывается доступная информацию о владельцах, управляющих, источниках финансирования, а также процессах, которые помогают обеспечивать независимость редполитики.

При этом средства массовой информации, которые финансируются государством, но «служат интересам общества и демонстрируют независимость», Instagram не определяет как подконтрольные властям. Пометки будут появляться в аккаунтах изданий по всему миру.

Новостной телеканал RT основали РИА «Новости», Михаил Лесин и Алексей Громов в 2005 году. Агентство РИА «Новости» также получило пометку о контроле властями в инстаграме.