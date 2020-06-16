На Урале схиигумен сверг настоятельницу женского монастыря. Охранять обитель он выставил казаков

Уральский схиигумен Сергий (Романов) захватил Среднеуральский женский монастырь. Он отстранил его настоятельницу и пригласил казаков охранять обитель, сообщает издание 66.ru.

Теперь на территорию не впускают журналистов и руководство епархии — только паломников. В обители находится большое количество детей и стариков. Сам схиигумен также пребывает в монастыре: несмотря на запреты правящего архиерея, он вернулся к служениям (таинства, совершаемые Сергием, объявлены епархией незаконными).

В Екатеринбургской епархии признали, что монастырь вышел из‑под контроля, и заявили, что Сергий отстранил от управления «главное должностное духовное лицо в женском монастыре» — игуменью, назначенную решением Священного синода в 2005 году. Сообщается, что ее и насельниц монастыря перевели в Ново-Тихвинский женский монастырь.

«Матушка Варвара, будучи послушницей, с первых дней созидала этот монастырь вместе с отцом Сергием и сестрами. На днях законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители. В связи с этим священник Георгий Викторов был назначен в монастырь для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы», — рассказали в пресс-службе епархии (как отмечает 66.ru, Викторов так и не попал в монастырь).

Корреспонденты издания сообщили, что их выпроводили с территории монастыря казаки. «Журналистам издания настоятельно рекомендовали покинуть территорию. После того как съемочная группа не подчинилась, корреспондентов окружили крепкие мужчины, которые вынудили их уехать», — говорится в материале.

В епархии призвали молиться «о вразумлении» опального схиигумена. «Ему дана возможность подумать до следующего заседания суда. Надеемся, что отец Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит отношение к своему поведению, одумается и исправится», — рассказали представители епархии.

Схиигумен Сергий не в первый раз конфликтует с Екатеринбургской епархией. В конце апреля она запретила опальному священнику проповедовать после его проклятий в адрес тех, кто поддерживает режим самоизоляции во время пандемии. Ранее настоятель Среднеуральского женского монастыря назвал распространение коронавируса «псевдопандемией», поддерживающих карантинные меры предложил «выселить их по выбору в Биробиджан или на остров Мартиника либо на остров Спиналонга», а сторонников закрытия храмов и род каждого из них проклял.

Отец Сергий считается духовником известных личностей. Среди них — депутат Госдумы Наталья Поклонская и хоккеист Павел Дацюк. Священнослужитель известен эпатажными заявлениями. Например, он рассказывал о том, что Антихрист будет двойником президента России Владимира Путина.