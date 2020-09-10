Схиигумена Сергия отлучили от церкви

Суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя епархиального суда, протоиерея Николая Малету.

Причиной отлучения от церкви стали богослужения, которые Сергий проводил, несмотря на лишение сана.

Судебное заседание по делу опального схимонаха дважды переносили из‑за его отсутствия. 10 сентября Сергий вновь не явился в суд из‑за продолжающегося недомогания.

Сергий — COVID-диссидент, который верит в заговор жидокоммунистов, жидомасонов и хасидов и продвигает идеи православного фундаментализма. В разгар пандемии коронавируса он назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов священник проклял, как и весь их род.

После этого Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления игуменью Варвару. Его признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил и лишили церковного сана.

Бывшие воспитанники рассказали, что на территории Среднеуральского монастыря происходят издевательства над детьми. Некоторые случаи, по их словам, имели место более десяти лет назад. Следственный комитет в конце июля начал проверку этих сообщений.