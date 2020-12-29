Бывшего схимонаха Сергия арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы взял под стражу на два месяца бывшего схимонаха Сергия, захватившего летом Среднеуральский женский монастырь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ему предъявлены обвинения по статьям о самоуправстве, нарушении права на свободу совести и вероисповедования и склонении к самоубийству.

Адвокаты бывшего схимонаха заявили, что будут обжаловать арест.

Сергия задержали вечером 28 декабря для дачи показаний из‑за видео, в котором он призывает своих сторонников «умереть за Россию». Позже он был доставлен в Москву.

В середине июня схиигумен Сергий, которому запретили проповедовать из‑за того, что он называл COVID-19 мифом и выступал против режима самоизоляции, захватил монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару. Подробнее о том, что случилось, читайте здесь.

После этого монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия. В начале июля Сергия лишили сана.

Недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. Ранее об издевательствах над детьми в монастыре рассказала Ксения Собчак, которая сняла об этом, а также о самом Сергии документальный фильм. Во время работы на журналистку и ее съемочную группу напали.