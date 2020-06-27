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На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в монастыре, который недавно захватил схиигумен

Анастасия Цой
Сегодня в 14:58

На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, который недавно захватил схиигумен Сергий. Об этом Собчак написала в телеграм-канале.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Меня толкнули так, что я упала, и держали пока били Ерженкова. Камеру разбили. Все съемки избиения забрали», — сообщила Собчак. Она добавила, что они уже вызвали полицию.

В монастыре журналистка и ее команда снимали фильм о Сергии. «Помимо призывов отрицать пандемию, мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют, что их избивали, когда они были подростками в качестве «наказания» за провинности», — говорит Собчак.

Кроме того, сегодня должен был состояться церковный суд над схиигуменом, однако, как пишет Znak.com, заседание отложили.

В середине июня схиигумен Сергий, которому запретили проповедовать из‑за того, что он называл COVID-19 мифом и выступал против режима самоизоляции, захватил монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару. Подробнее о том, что случилось, читайте здесь.

После этого монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия.

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