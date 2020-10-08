Александр Роднянский экранизирует историю схимонаха Сергия, захватившего монастырь

Продюсер и режиссер Александр Роднянский приобрел права на историю схимонаха Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь. Об этом он написал в инстаграме.

Художественный фильм или сериал (формат определят позже) будет основан на серии репортажей Максима Мартемьянова «Сердце русской тьмы», выходивших в издании «Батенька, да вы трансформер».

«Сергий, как в свое время это делали и большевики, дает максимально простые ответы на вызовы сложнейшего мира. Этим он и привлекает тех, кого мучают неопределенность, тревожность, недоверие, неуверенность в завтрашнем дне — тех, кого так много в современном мире», — написал Роднянский.