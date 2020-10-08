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Александр Роднянский экранизирует историю схимонаха Сергия, захватившего монастырь

Анастасия Цой
Сегодня в 16:00

Продюсер и режиссер Александр Роднянский приобрел права на историю схимонаха Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь. Об этом он написал в инстаграме.

Художественный фильм или сериал (формат определят позже) будет основан на серии репортажей Максима Мартемьянова «Сердце русской тьмы», выходивших в издании «Батенька, да вы трансформер».

«Сергий, как в свое время это делали и большевики, дает максимально простые ответы на вызовы сложнейшего мира. Этим он и привлекает тех, кого мучают неопределенность, тревожность, недоверие, неуверенность в завтрашнем дне — тех, кого так много в современном мире», — написал Роднянский.

«В противостоянии Сергия с современным миром видится микрокосм важного сегмента российского общества, влияющего на положение дел в стране», — добавил он.

В середине июня схиигумен Сергий, которому запретили проповедовать из‑за того, что он называл COVID-19 мифом и выступал против режима самоизоляции, захватил монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару. Подробнее о том, что случилось, читайте здесь.

После этого монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия. В начале июля Сергия лишили сана.

Недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. Ранее об издевательствах над детьми в монастыре рассказала Ксения Собчак, которая сняла об этом, а также о самом Сергии документальный фильм. Во время работы на журналистку и ее съемочную группу напали.

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