Схиигумена Сергия, захватившего монастырь под Екатеринбургом, лишили сана

Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил сана COVID-диссидента схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя суда Николая Малету.

Сергия признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Сам священнослужитель на заседание суда, как и в прошлый раз, не явился.

«Отцу Сергию предписано не покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря. Безусловно, в мирном духе Среднеуральский монастырь вернется под управление епархии. Вы увидите это», — рассказал порталу E1.ru представитель Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

Решение екатеринбургского церковного суда должен утвердить патриарх Кирилл. Сергий может подать апелляцию в общецерковный суд в Москве.

В разгар пандемии коронавируса схиигумен Сергий назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов он проклял, как и весь их род. После этого священник захватил Среднеуральский женский монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару.

Монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия.

На прошлой неделе снимать фильм о схиигумене Сергие приехала в Среднеуральский монастырь Ксения Собчак со своей съемочной группой. Журналисты исследовали в том числе издевательства над детьми, которые, по словам бывших послушников, происходили в монастыре. На съемочную группу напали: избили двух человек и разбили камеру. Собчак намерена подать в суд на агрессоров.

Позже свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском монастыре стали поступать в РПЦ. Некоторые случаи, по сообщениям пострадавших, произошли более десяти лет назад. Церковь начала расследование ситуации.