Назвавший COVID-19 мифом схиигумен Сергий потребовал патриарха сложить полномочия

Свердловский схиигумен Сергий, назвавший COVID-19 мифом, потребовал патриарха сложить полномочия, сообщает «Интерфакс». По мнению священнослужителя, патриарх Кирилл, а также митрополиты Илларион и Кирилл не являются правоверными.

«Попишите во все церковные суды о привлечении их к ответственности», — сказал схиигумен, добавив, что до решения церковного суда будет «поминать только правоверных патриархов и архиереев, в РПЦ они есть».

Ранее схиигумен Сергий назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению руководству и властям. Отец Сергий проклял тех, кто закрыл храмы во время пандемии.

Из‑за этого екатеринбургская епархия запретила схиигумену проповедовать, а Центр по противодействую экстремизму обвинил священника в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Суд в Верхней Пышме рассмотрит данное дело 23 июня. Схиигументу Сергию грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.