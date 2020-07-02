В РПЦ нашли свидетельства насилия над детьми в монастыре под Екатеринбургом

В Русскую православную церковь поступили свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском монастыре, который захватил схиигумен Сергий. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сотрудники епархии собирают и всесторонне изучают свидетельства бывших воспитанников, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В епархию продолжают поступать все новые свидетельства», — говорится в сообщении РПЦ.

Представители церкви обратились к бывшим воспитанникам, которые могли пострадать от насилия, с просьбой связаться с епархией. Также отмечается, что некоторые случаи насилия произошли более десяти лет назад.

Вот что по этому поводу заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова: «Там только начинается (процесс. — Прим. ред.). Мы договорились, что сначала работает само православное сообщество. Возможно, они сами справятся, без властей, без силовиков. Дальше будем смотреть. Мне кажется, излишнее вмешательство в дела православия и любой религии — это неправильно».

Ранее об издевательствах над детьми в Среднеуральском монастыре рассказала Ксения Собчак, которая снимала документальный фильм о нем, а также о схиигумене Сергии. Во время работы на журналистку и ее съемочную группу напали в монастыре.

В середине июня схиигумен Сергий, которому запретили проповедовать из‑за того, что он называл COVID-19 мифом и выступал против режима самоизоляции, захватил монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару. Подробнее о том, что случилось, читайте здесь.

После этого монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия.