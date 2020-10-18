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В Калмыкии умирает рыба, Netflix снимает фильм о Беларуси и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 18:45

В России за сутки выявили 15 099 случаев коронавируса, из них в Москве — 4610. От COVID-19 на 60-м году жизни скончался мэр Ялты Иван Имгрунт. Две недели назад он был госпитализирован с пневмонией.

Армения и Азербайджан после совместных заявлений президентов России, Франции, США, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ договорились о перемирии с 18 октября. Однако сегодня снова обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

В Екатеринбурге пациентки пансионата для людей с инвалидностью пожаловались на принудительную стерилизацию. По их словам, руководство учреждения угрожало отправить тех, кто откажется от операции, в психоневрологический интернат. Предположительно, через стерилизацию прошли более 10 женщин, одна из них умерла.

Власти Калмыкии начали расследование масштабного мора рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище. Ранее местные жители рассказали о проблеме и предположили, что причиной случившегося стали выбросы заводов в Волгограде.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число трудовых мигрантов в столице сократилось на 40% в 2020 году. По его словам, это привело к нехватке кадров в жилищно-коммунальной сфере: «Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах».

В Беларуси кондитерские отказались печь торт для ОМОНа. Об одном из таких заведений стало известно, после чего местные жители скупили в нем всю продукцию.

Netflix работает над документальным фильмом о протестах в Беларуси. Героями проекта будут протестующие, члены президиума Координационного совета оппозиции, в том числе Светлана Тихановская.

Еще про Netflix: стриминговый сервис назвал свой самый популярный новый сериал. Им стал проект Райана Мерфи «Сестра Рэтчед». Шоу за 28 дней показа посмотрели 48 млн пользователей.

Майли Сайрус исполнила несколько каверов в рамках онлайн-фестиваля #SOSFest. Она спела песни «Zombie» группы The Cranberries и «Boys Don't Cry» группы The Cure, а также свой недавний сингл «Midnight Sky». Смотрите видео!

Кажется, Ариана Гранде назвала дату выхода нового альбома. Судя по всему, пластинка будет называться «Positions» и появится 30 октября. А до этого, 23 октября, выйдет первый сингл.

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