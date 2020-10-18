Мэр Ялты Иван Имгрунт скончался от COVID-19

На 60-м году жизни скончался мэр Ялты Иван Имгрунт. Об этом сообщает «Интерфакс».

Имгрунт заразился коронавирусом и две недели назад был госпитализирован с пневмонией. «Сейчас мое состояние нормальное, буду держать вас в курсе», — писал он тогда в инстаграме. Официально причина смерти не называется, однако, по данным источников СМИ, ею стал тромбоз.

В конце сентября Иван Имгрунт, возглавлявший администрацию Ялты с 2019 года, уволил своего заместителя за поддержку белорусских протестов.

В России за последние сутки выявили 15 099 случаев коронавируса. В Крыму за это время зарегистрировано 167 заболевших.