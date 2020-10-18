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В России за сутки выявили 15 099 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 10:50

В России за сутки выявили 15 099 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Воронежской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 399 334. За последние сутки вылечились 5377 человек, за все время — более миллиона. За сутки умерли 185 пациентов, за все время — 24 187.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 39,6 млн человек, 1,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,1 млн). На втором и третьем — Индия (7,4 млн) и Бразилия (5,2 млн).

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