В России за сутки выявили 15 099 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Воронежской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.