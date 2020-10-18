Сергей Собянин: число трудовых мигрантов в 2020 году в Москве снизилось на 40%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число трудовых мигрантов в Москве сократилось на 40% в 2020 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, из‑за снижения числа мигрантов возникла нехватка кадров в жилищно-коммунальной сфере. Власти сейчас начали привлекать людей из других регионов России.

«Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах. Но потихоньку все равно решаем и эту задачу», — сказал Собянин.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил использовать труд осужденных к принудительным работам, чтобы компенсировать дефицит трудовых мигрантов. Среди плюсов этого решения он выделил низкую стоимость оплаты такого труда.

Принудительные работы назначают с 2017 года как смягчение наказания и замену неотбытой части лишения свободы. В середине 2019 года такое уголовное наказание отрабатывали около 3000 человек. Тогда во ФСИН говорили, что эта цифра еженедельно увеличивается в среднем на 200 человек.

Согласно данным МВД на сентябрь 2020 года, из 7 млн мигрантов, находящихся в России, 4 млн — трудовые.

10 октября более 50 докладчиков, среди которых известные музыканты, актеры, общественные деятели, политики и экоактивисты, обсудили проблемы климатического кризиса и изменения климата в рамках мероприятия «Обратный отсчет» от TED.

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