В Екатеринбурге пациентки пансионата пожаловались на принудительную стерилизацию. Началась проверка

Министерство социальной политики Свердловской области объявило о начале проверки Уктусского пансионата в Екатеринбурге для пожилых и людей с инвалидностью из‑за сообщений о «нарушении прав проживающих в нем женщин». Об этом сообщается на сайте министерства.

17 октября телеграм-канал Baza опубликовал видео, в котором одна из женщин, живущих в пансионате, рассказала о принудительной стерилизации. По ее словам, руководство пансионата угрожало отправить тех, кто откажется от операции, в психоневрологический интернат (ПНИ).

По данным Baza, «руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей». Женщин увозили в больницу под предлогом вакцинации. Всего, как утверждает телеграм-канал, пострадало более десяти женщин, одна из них умерла (ее родственники считают, что причиной смерти стала именно стерилизация).

Сообщается, что в пансионате живут люди с инвалидностью, которые попали туда из детского дома, так как не успели получить жилье из‑за очередей на него.

«До настоящего момента жалоб от проживающих в учреждении граждан по данному факту не поступало. Обращаем внимание, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008-м годом. Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время», — заявили в министерстве.

Региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила ТАСС, что до этого одна из проживающих в пансионате уже жаловалась на принудительную стерилизацию. Однако, по ее словам, операцию пациентке назначили врачи. «Это было, но насильственного случая ни одного нам не подтвердилось. Мы начали проверку», — добавила Мерзлякова.