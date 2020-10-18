Netflix назвал свой самый популярный новый сериал

Стриминговый сервис Netflix назвал свой самый популярный сериал из тех, что вышли в 2020 году. Им стал проект Райана Мерфи «Сестра Рэтчед».

В Netflix рассказали, что за первые 28 дней показа сериала 48 млн пользователей «записались на прием к «Сестре Рэтчед». Так он стал самым просматриваемым новым сериалом в 2020 году.

Сериал «Сестра Рэтчед» вышел 18 сентября. Он рассказывает историю медсестры Милдред Рэтчед из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, снятого по роману Кена Кизи. Главную роль в сериале исполнила актриса Сара Полсон. Проект был продлен на второй сезон. Рецензию «Афиши Daily» на сериал можно прочитать здесь.

15 октября Netflix запустил русскоязычный интерфейс. Плата за подписку теперь будет приниматься в рублях, также сервис переведет на русский язык многие зарубежные проекты, а в будущем обещает расширить линейку русскоязычного контента. В русскоязычной версии пока не доступны нелокализованные проекты.