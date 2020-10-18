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Netflix работает над фильмом о протестах в Беларуси

Анастасия Цой
Сегодня в 10:35

Netflix снимает документальный фильм, рассказывающий о протестах в Беларуси. Об этом сообщил Франак Вячорка — советник лидера оппозиции Светланы Тихоновской по международным делам, передает «Украинская правда».

По его словам, уже два месяца команда из Великобритании проводит съемки. Героями картины будут протестующие, Координационный совет оппозиции и сама Светлана Тихановская. Работа над проектом ведется в Минске, Киеве и Вильнюсе.

Вячорка также рассказал, что участников съемочной группы уже задерживали.

Протесты в Беларуси начались 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. По официальным данным, 80% избирателей проголосовали за Александра Лукашенко, и только 10% — за Светлану Тихановскую. Многие жители республики с такими результатами не согласны и уже два месяца выходят на демонстрации.

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