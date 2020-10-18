Армения и Азербайджан снова договорились о перемирии и снова обвинили друг друга в его нарушении

Представители Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 18 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, информацию подтвердил и МИД Азербайджана.

Решение было принято после совместных заявлений президентов России, Франции, США и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Перемирие также основано на результатах переговоров между главами МИД России, Армении и Азербайджана, прошедших 10 октября в Москве.

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил о готовности соблюдать условия перемирия.

Позже участники военного конфликта снова обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В Минобороны Азербайджана заявили, что ночью армянские военные обстреливали из минометов и артиллерии окрестности города Джебраил и некоторых сел в Нагорном Карабахе. Отмечается, что среди личного состава азербайджанской армии потерь не было.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в свою очередь, написала в фейсбуке, что военные Азербайджана ночью вели ракетные и артиллерийские обстрелы в Карабахе, а утром перешли в наступление на южном направлении в зоне конфликта. По ее словам, обе стороны понесли потери, и армия Нагорного Карабаха уничтожила четыре азербайджанских танка.

Первый раз Ереван и Баку договорились о перемирии 10 октября. Они заключили соглашение о начале обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако вскоре после этого обе страны обвинили друг друга в нарушении договора.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались ожесточенные бои между военными Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в начале конфликта. Мировое сообщество призвало Ереван и Баку пректратить огонь и найти мирное решение многолетнего спора о принадлежности территории.