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В Калмыкии расследуют масштабный мор рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище

Анастасия Цой
Сегодня в 16:56

Власти Калмыкии начали расследование масштабного мора рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище. Об этом рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов, передает «Подъем».

Ранее житель республики опубликовал видео, на котором берег водоема усыпан мертвой рыбой. По его словам, запах от разложения разносится на несколько километров. Местные предположили, что причиной случившегося стали выбросы заводов в Волгограде.

«Создали межведомственную группу, чтобы понять, что там произошло. Туда выехали специалисты Минприроды, отдел охраны окружающей среды и экологии, вместе с представителями района, муниципального образования. Забрали пробы воды. Факт действительно имеет место. Пока не можем сказать что‑то определенное, что послужило причиной. Ни в коем случае, не оставим без внимания такое ЧП», — сказал Джамбинов.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении воды в Авачинской бухте и на Халактырском пляже, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных. В результате загрязнения погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. Эксперты Гринписа считают, что под угрозой находятся объекты всемирного наследия ЮНЕСКО — знаменитые вулканы на территории заказника «Южно-Камчатский».

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах воды только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ.

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