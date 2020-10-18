Майли Сайрус исполнила песню «Zombie» группы The Cranberries

Также Сайрус сыграла кавер на «Boys Don't Cry» группы The Cure и свой недавний сингл «Midnight Sky». Концерт прошел в лос-анджелесском клубе «Whiskey a Go Go».

Певица Майли Сайрус исполнила кавер на песню «Zombie» группы The Cranberries. Артистка дала небольшое выступление в рамках онлайн-фестиваля #SOSFest, цель которого собрать деньги на помощь американским концертным площадкам.

Фестиваль проходит на площадках по всем Соединенным Штатам. Лайн-ап состоит из более чем 30 исполнителей, среди которых Деми Ловато, Foo Fighters, The Roots, Дэйв Мэтьюс, Джейсон Мраз и Маклемор.

В сентябре Майли Сайрус представила кавер на песню Билли Айлиш «My Future» в эфире шоу «Live Lounge» на BBC Radio 1. Кроме того, для радиопередачи она исполнила свои песни «Midnight Sky» и «Slide Away».