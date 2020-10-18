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Кондитерская в Гродно отказалась печь торт для ОМОНа. После этого жители скупили там всю продукцию

Анастасия Цой
Сегодня в 12:08

Кондитерская «Любовь Тортова» в белорусском Гродно отказалась печь торт для местного ОМОНа, после чего жители города скупили там всю продукцию. Об этом сообщает Tut.by.

Как рассказало издание, торт попытались заказать сторонники действующей власти, которые после отказа кондитерской рассказали о произошедшем в «провластном чате» и призвали «обходить стороной» заведение. Телеграм-канал Nexta опубликовал переписку.

На следующий день местные жители скупили в кондитерской все торты и пирожные. Продавщица, отказавшаяся принимать заказ для омоновцев, рассказала, что «просто хотела быть вне политики». По ее словам, ей приятна поддержка, но в то же время она опасается возможных проверок.

Судя по сообщению в группе УВД Гродненского облисполкома в «ВКонтакте», торт для ОМОНа все-таки испекли. В посте говорится, что в отделение милиции пришли около полусотни гродненцев, которые поблагодарили сотрудников за службу.

Кроме того, сообщается, что «в адрес УВД продолжают большими партиями поступать письма от граждан с благодарностями за службу». «Милиционеры заверили, что будут далее обеспечивать спокойную жизнь и общественный порядок на Гродненской земле», — добавили в посте.

© УВД Гродненского облисполкома/«ВКонтакте»
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© УВД Гродненского облисполкома/«ВКонтакте»
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© УВД Гродненского облисполкома/«ВКонтакте»
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Ранее МВД Беларуси сообщило, что будет «гуманно применять» огнестрельное оружие во время протестов, если участники демонстраций начнут активно сопротивляться правоохранителям.

До этого Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Если до 25 октября он не объявит о своем уходе, не освободит политзаключенных и не прекратит насилие, «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

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