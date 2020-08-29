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Сергей Михалок и Brutto Nostra потребовали новых выборов президента Беларуси

Илья Голубев
Сегодня в 12:58

Белорусский музыкант Сергей Михалок, бывший фронтмен группы «Ляпис Трубецкой», а сейчас — лидер команды Brutto Nostra, выпустил обращение по поводу прошедших в Беларуси выборов президента и последовавших за ними протестов.

Речь свою Михалок начал со стихотворения белорусского поэта Янки Купалы «Песня вольного человека», после чего заявил, что он и его соратники не признают состоявшиеся выборы президента Беларуси, как не признавали их в 2010 и 2015 годах.

Михалок потребовал провести новые, демократические выборы, где могли бы принять участие достойные патриоты Беларуси из разных сфер, в том числе, профессиональные политики. Впрочем, музыкант признался, что уже давно не доверяет им. «Политтехнологии, фокус-группы — мы устали от этих фокусов», — сказал он. В качестве примера Михалок привел писательницу и Нобелевскую лауреатку Светлану Алексиевич, режиссера Николая Халезина и других известных белорусов.

Также в заявлении музыкант осудил действия «бешеных псов», как он назвал силовиков, занимавшихся разгонами мирных протестов, и потребовал от них ответственности за насилие в отношении соотечественников.

В Беларуси c 9 августа идут протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги переросли в столкновения с силовиками, когда те применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Однако протест быстро вернулся в мирное русло, предприятия Беларуси бастуют, граждане страны организуют акции против насилия.

К разгону протестующих белорусов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. По данным ООН, во время противостояния с ОМОНом погибли четыре человека.

Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное. При этом наказывать власти будут демонстрантов — за насилие против милиционеров.

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