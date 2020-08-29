Сергей Михалок и Brutto Nostra потребовали новых выборов президента Беларуси

Белорусский музыкант Сергей Михалок, бывший фронтмен группы «Ляпис Трубецкой», а сейчас — лидер команды Brutto Nostra, выпустил обращение по поводу прошедших в Беларуси выборов президента и последовавших за ними протестов.

Речь свою Михалок начал со стихотворения белорусского поэта Янки Купалы «Песня вольного человека», после чего заявил, что он и его соратники не признают состоявшиеся выборы президента Беларуси, как не признавали их в 2010 и 2015 годах.

Михалок потребовал провести новые, демократические выборы, где могли бы принять участие достойные патриоты Беларуси из разных сфер, в том числе, профессиональные политики. Впрочем, музыкант признался, что уже давно не доверяет им. «Политтехнологии, фокус-группы — мы устали от этих фокусов», — сказал он. В качестве примера Михалок привел писательницу и Нобелевскую лауреатку Светлану Алексиевич, режиссера Николая Халезина и других известных белорусов.

Также в заявлении музыкант осудил действия «бешеных псов», как он назвал силовиков, занимавшихся разгонами мирных протестов, и потребовал от них ответственности за насилие в отношении соотечественников.