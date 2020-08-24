Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Беларуси

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси, сообщает издание «Наша нива».

Вопросы к писательнице появились из‑за ее участия в недавно созданном Координационном совете оппозиции. При этом Алексиевич до сих пор не присутствовала ни на одном из мероприятий совета, уточняет Би-би-си.

Писательница придет на встречу со следователями 26 августа. По данным СМИ, ее вызвали в качестве свидетеля.

Ранее на допрос в СК вызывали других участников Координационного совета: экс-министра культуры Павла Латушко, юриста Лилию Власову, юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака и главу стачкома Минского тракторного завода Сергея Дылевского.

Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета белорусской оппозиции 14 августа. Его главная задача — обеспечить мирную передачу власти в стране, где уже полторы недели продолжаются акции против существующего режима.

Александр Лукашенко заявлял, что в Координационный совет вошли бывшие «прикорытники», обиженные и «откровенно отвязные нацисты». Создание совета она назвал «попыткой захвата власти» и пригрозил его участникам «остудить горячие головы».