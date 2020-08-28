Евросоюз введет санкции против 20 представителей власти Беларуси

Страны Евросоюза решили ввести санкции против 20 представителей высших кругов властей Беларуси, сообщает Associated Press с заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Президент Александра Лукашенко в этот список пока не попал.

«У нас есть общее видение того, как этот список будет структурирован и кто примерно в него попадет», — рассказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Он уточнил, что Лукашенко, по его мнению, должен быть в списке, но пока что непонятно, попадет ли президент Беларуси туда сразу или позже; первую редакцию списка подготовят в течение недели.

С Петршичеком согласен его коллега из Литвы Линас Линкевичюс — он считает, что Лукашенко добавлять в санкционный список пока необязательно по «стратегическим причинам». При этом власти Литвы составили собственный санкционный список белорусских чиновников на 118 имен. И все же ОБСЕ считает, что санкций пока достаточно, а ЕС не должен напрямую вмешиваться в дела Беларуси.

Сам Александр Лукашенко уже прокомментировал грядущие санкции. «Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил Лукашенко, не уточнив, о каких танках идет речь, если в ОБСЕ прямо заявили, что ЕС не планирует вмешательства в государственные вопросы Беларуси. Зато резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси приготовил президент России Владимир Путин.

В Беларуси c 9 августа идут протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги переросли в столкновения с силовиками, когда те применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Однако протест быстро вернулся в мирное русло, предприятия Беларуси бастуют, граждане страны организуют акции против насилия.

К разгону протестующих белорусов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. По данным ООН, во время противостояния с ОМОНом погибли четыре человека.